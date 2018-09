Imperia-Valdivara 5 Terre: i convocati neroazzurri

Imperia. Nuovi ultimi innesti per la Asd Imperia che, nel pomeriggio di venerdì, ha tesserato due nuovi giocatori provenienti con la formula del prestito dal Savona. Si tratta del portiere Denis Sadiku classe ’99 ex Cairese e Denis Mehmetaj, attaccante classe 2001 che recentemente è stato in prova con il Bari.

Di seguito i venti giocatori convocati, da mister Buttu, per la prima sfida di campionato contro il Valdivara 5 Terre, domenica 16 settembre alle ore 15:30 presso lo stadio “Nino Ciccione”.

Portieri:

Trucco, Sadiku

Difensori:

Laera, Di Lauro, Pallini, Di Cianni

Centrocampisti:

Ambrosini, Giglio, Figone, Faedo, Tahiri, Risso, Roda, Costantini

Attaccanti:

Castagna, Trawally, Moscatelli, Mehmetaj, Chariq, Manini