Imperia, tutto è pronto per la prima Giornata nazionale per la Prevenzione Sismica

Imperia. Il 30 settembre avrà luogo la prima Giornata nazionale per la Prevenzione Sismica, promossa da Fondazione Inarcassa, consiglio nazionale degli Ingegneri e consiglio nazionale degli Architetti, con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento Protezione Civile, Conferenza dei Rettori Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, per favorire la cultura della prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese. Locandina Diamoci una scossa

Per l’iniziativa è stato richiesto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Fare prevenzione è un atto di civiltà, uno dei modi più semplici che una collettività può individuare per ridurre i danni da sisma oltre a

limitarne i costi enormi necessari per una eventuale ricostruzione. Dobbiamo difendere le vite ricordandoci di salvaguardare il patrimonio sia delle costruzioni che della società intera, ovvero dei nostri paesi e del nostro territorio soprattutto in un’area ad alto rischio sismico come la Provincia di Imperia.

Eventi sismici, anche non troppo intensi rischiano di far perdere definitivamente quel patrimonio storico, culturale e sociale che, acquisito nei secoli, ancora contraddistingue le nostre città. Il grado di sicurezza delle abitazioni diventa la prima cosa da conoscere e, qualora necessario, migliorare o adeguare attraverso adeguate misure antisismiche.

Domenica 30 settembre l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Imperia ha organizzato, con il supporto della Protezione Civile locale, dei punti informativi a Imperia (Piazza De Amicis) a Sanremo (Piazza Colombo) e Ventimiglia (Piazza Sant’Agostino) denominati Le Piazze della Prevenzione Sismica dalle 10.00 alle 13.00, con l’obiettivo di far conoscere alla collettività l’importanza della sicurezza sismica delle abitazioni.

Venerdì 28 settembre l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Imperia ha organizzato un convegno al fine di promuovere la giornata del 30 settembre denominata Diamoci una scossa, durante il quale verrà approfondito il tema della prevenzione.

Il convegno si terrà il 28 settembre dalle 15 alle 17 presso la Sala dei Comuni, sede della Provincia di Imperia, viale Matteotti 147, Imperia. Parteciperanno, tra gli altri, un funzionario dell’Agenzia delle Entrate che tratterà l’aspetto del “Sisma Bonus e la cedibilità del credito”, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco che tratterà il “Comportamento degli edifici sotto l’azione sismica”, un responsabile del Nucleo Emergenza della Protezione Civile che tratterà la “Pericolosità simica delle strutture nel contesto locale”, oltre al Prefetto ed al Presidente della Provincia di Imperia.

Per un maggior approfondimento è possibile visitare il sito

www.giornataprevenzionesismica.it

www.architettiimperia.it