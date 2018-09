Imperia, trasferta a Conio per “Battistina”: la pentola del Comitato di San Giovanni

Imperia. Dopo il grande successo riscosso all’Expo della Valle Arroscia e alle Vele d’Epoca di Imperia, il Comitato di San Giovanni sarà presente con il suo sostegno alla festa di San Maurizio a Conio.

Una trasferta molto particolare per la Battistina, una delle pentole dei record, che questa volta sarà protagonista della cottura dei famosi fagioli di Conio. Battistina misura 1,2 metri di diametro e spetterà allo chef di Ineja food, Livio Revello nonché socio dell’associazione “A toa…de San Muixiu” cucinare la specialità del borgo.

““Ineja c’è” anche nel nostro entroterra, per dare una mano a chi si adopera nel volontariato e nel divulgare le tradizioni. Continua la politica di sostegno del Comitato di San Giovanni, che durante tutto il 2018 si è espressa e continuerà ad esprimersi in molteplici collaborazioni nella Città di Imperia e non solo.

Vi aspettiamo sabato 22 settembre a Conio dalle 19. Per maggiori informazioni potete consultare il nostro sito www.ineja.it“ – fa sapere il comitato.