Imperia. Grande successo per la sacra rappresentazione del martirio di San Maurizio e della Legione Tebea: la “Passio” scritta dal parroco monsignor Lucio Fabbris andata in scena ieri sera a chiusura delle celebrazioni per il santo patrono di Porto Maurizio per la la regia di Alessandro Manera con la partecipazione del coro “Cantores Bormani”.

Sul “palco” una ottantina di figuranti e attori in costume storico.