Imperia. E’ scoppiato nel primo pomeriggio un incendio di sterpaglie a Costa D’Oneglia, una località di Imperia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e anche i mezzi sanitari del 118. In un primo momento si è pensato che potessero essere state coinvolte alcune persone, ma dai primi accertamenti dei vigili del fuoco non risultano né case né persone coinvolte. Sono ancora da stabilire le cause che hanno fatto sviluppare le fiamme.