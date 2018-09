Imperia, “scambio” di tombe. Assessore Gagliano: “Spiacevole equivoco”

Imperia. “E’ stato solo un disguido già chiarito con i responsabili della Cooperativa incaricata del servizio. Era stata spostata la lapide per pulire la tomba”. E’ quanto dichiara l’assessore Antonio Gagliano in merito alla segnalazione di David De Grossi, cittadino imperiese che, recatosi al cimitero sulla tomba del padre non l’aveva più trovata.

“Capisco la rabbia dei parenti che non essendo stati avvertiti non hanno più trovato il luogo dove il loro caro era stato sepolto”, aggiunge Gagliano, “Inoltre non c’era nessuno al momento sul posto che potesse spiegare. Uno spiacevole equivoco”.

La vicenda è dunque stata chiarita e si è risolta in modo positivo.