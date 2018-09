Imperia, restyling di alcuni locali del Carpe Diem. L’assessore Volpe: “Vogliamo investire sulla popolazione anziana”

Imperia. Il centro intergenerazionale per anziani e minori “Carpe Diem” si avvia a festeggiare il suo decimo anno di attività. Inaugurato il 6 gennaio 2009, il centro comunale è nato con lo scopo di favorire l’integrazione dell’anziano nella vita comunitaria ed è sempre stato organizzato e vissuto come luogo di incontro e attività, destinato specificatamente all’anziano, ma in realtà aperto a tutta la cittadinanza.

“Questa Amministrazione ha intenzione di investire positivamente e in maniera proattiva sulla popolazione anziana, organizzando in collaborazione con il Terzo Settore ed il mondo del Volontariato attività di prevenzione, promozione dell’agio e di aggregazione sociale”, dichiara l’assessore ai Servizi e alle Politiche Sociali, Luca Volpe.

“Cercheremo di intensificare le collaborazioni con operatori esperti in campo culturale e di divulgazione scientifica, anche garantendo, nei limiti del possibile, aperture straordinarie su richiesta”, prosegue l’assessore. “Desidero ricordare che i locali del Centro sono privi di barriere architettoniche e, ad ulteriore garanzia di sicurezza, è presente un DEA (defibrillatore)”.

“In questi due mesi dal mio insediamento – continua Volpe – abbiamo lavorato per curare il restyling di alcuni locali del Centro, per questo anche avvalendoci della preziosa collaborazione della Cooperativa PROGEST nell’ambito della Convenzione che il Comune di Imperia ha stipulato con i Soggetti gestori dei Centri di Accoglienza Straordinaria per l’impiego di migranti in attività di volontariato”.

“Auspico che i nostri iscritti, che incontrerò sia all’apertura della stagione 2018-2019 che durante i festeggiamenti per il decimo anniversario del Carpe Diem, gradiscano l’iniziativa che abbiamo voluto assumere allo scopo di rendere ancora più confortevoli ed accoglienti gli ambienti e gli spazi nei quali per diverse ore alla settimana trascorrono momenti all’insegna della socializzazione e della creatività”, conclude l’assessore.