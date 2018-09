Imperia, Rari Nantes: “Boom di iscrizioni per la nuova stagione di scuola nuoto”

Imperia. E’ stato un week-end intenso per la Rari Nantes Imperia che ha accolto tanti nuovi amici, desiderosi di prendere confidenza con l’acqua. La nuova stagione di scuola nuoto, che comincerà dall’1 ottobre, ha fatto registrare il boom di iscrizioni.

I giovanissimi dunque entreranno in acqua tra due settimane e, per chi non fosse riuscito a passare dalla Cascione nel week-end, c’è ancora tempo per iscriversi. Anche ai corsi propedeutici alla pallanuoto. I motori però sono già accesi in vista della nuova stagione che si preannuncia scoppiettante.

Gli open days sono stati anche la vetrina per presentare alcune novità: a cominciare dall’apertura della palestra nei quali si terranno nuovi corsi e verrà anche aperta al pubblico. E l’introduzione in vasca di alcune discipline come Music Triathlon, il Corso di Syncro e l’AquaZumba. Inoltre, sono state tantissime le persone che hanno seguito le MasterClass di Fitness tenute dalle istruttrici.

“E se non ti sei iscritto o non conosci il Mondo Rari… non aspettare! Vieni a trovarci alla Piscina Cascione oppure chiama lo 0183 650353. Stiamo cercando ancora tanti nuovi amici!” – fa sapere la società.