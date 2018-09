Imperia. A Imperia una domenica all’insegna dei motori. Ieri ha avuto infatti luogo la manifestazione di veicoli e moto d’epoca dal titolo “100.000 scoppi fra gli Ulivi”, realizzata dal Club Amatori Veicoli d’Epoca in accordo con il Comune di Imperia.

Un raduno di circa 40 mezzi tra veicoli e moto d’epoca, che sono partiti da Pontedassio per raggiungere Imperia. La prima sosta con esposizione è avvenuta nella suggestiva cornice del Parasio, dove l’Associazione Circolo Parasio ha intrattenuto i partecipanti con la visita guidata. Successivamente, il gruppo si è diretto a Oneglia, percorrendo Lungomare Vespucci, Via De Sonnaz, Via Schiva per poi giungere in Calata Cuneo, dove si è tenuta un’ulteriore esposizione.

“È stato un evento dal grande valore turistico-promozionale, in grado di richiamare a Imperia un considerevole numero di persone”, sottolinea l’assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo. “Ringrazio gli organizzatori e il Circolo Parasio per la collaborazione. Come Amministrazione saremo sempre disponibili a sostenere iniziative di questo genere, che rappresentano una bella proposta per turisti e residenti e pongono in risalto gli angoli più belli della nostra città”.