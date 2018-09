Imperia, porta hashish al compagno in cella: arrestata dalla polizia penitenziaria

Imperia. Una donna italiana di circa 40 anni è stata arrestata ieri dalla polizia penitenziaria per aver portato dell’hashish, nascosto nel risvolto dei pantaloni, al proprio compagno, un tunisino detenuto in carcere dalla scorsa estate.

Il tunisino deve scontare una condanna per resistenza a pubblico ufficiale dopo una lite avvenuta in piazza San Siro, al culmine della quale erano intervenuti i carabinieri che lo avevano arrestato.

La donna verrà giudicata stamani per direttissima dal giudice Massimiliano Botti.