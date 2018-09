Imperia piange Cesare Falletta, morto a 58 anni

Imperia. E’ cordoglio nel capoluogo di provincia per l’improvvisa scomparsa di Cesare Falletta, stroncato la scorsa notte da un infarto a 58 anni.

Dipendente in un supermercato di Imperia, Cesare Falletta aveva una grande passione per la musica ed era molto conosciuto e benvoluto per la sua simpatia e il suo carattere gioviale.

I funerali avranno luogo alle 15 di giovedì 27 settembre presso la Basilica Concattedrale di San Maurizio.