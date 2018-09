Imperia. Continuano i controlli in mare della Guardia Costiera a tutela delle specie ittiche sottomisura. Dopo i 26 esemplari sequestrati la scorsa settimana, i militari della motovedetta CP715 della Guardia Costiera di Imperia hanno intercettato lungo il litorale imperiese, nella serata di domenica 9 settembre, un conduttore di un natante da diporto di origine piemontese con a bordo 5 esemplari di tonno sottomisura intorno ai 30-40 cm, a fronte della taglia minima dei 115 cm previsti dalla norma comunitaria; per aver effettuato tale pesca anche in tempi vietati, è quindi scattato immediatamente il sequestro amministrativo del pescato.

Al pescatore ricreativo è stato quindi contestato di aver pescato i tonni senza il prescritto Nulla Osta dell’Autorità Marittima e dopo la chiusura della campagna di pesca ricreativa/sportiva del tonno rosso,

avvenuta in data 10 agosto; non aver, appunto, rispettato la taglia minima prevista per la conservazione,

nonché la disciplina della pesca sportiva/ricreativa.

Oltre al sequestro del pescato e degli attrezzi, al contravventore sono state contestate n. 2 sanzioni amministrative da € 2.000 a € 6.000. A seguito dei controlli del veterinario dell’Autorità Sanitaria locale, che ha attestato la mancanza di idoneità al consumo dei prodotti ittici, sono state avviate le procedure di rito per la distruzione del pescato.

La Guardia Costiera imperiese evidenzia che la pesca del tonno rosso in questo periodo è vietata e che il superamento del limite dei 5 chilogrammi prevede il raddoppio delle sanzioni originarie, fino ad arrivare ad un massimo di 75.000 € Nei prossimi giorni continueranno i controlli in mare e a terra della Guardia

Costiera per la vigilanza sulla tutela degli stock ittici nazionali e per la salvaguardia delle risorse biologiche marine, anche al fine di tutelare il consumatore e gli operatori professionali del settore.