Imperia. Riuscita ed apprezzata la passeggiata tra sentieri e mulattiere che ha portato i pellegrini da Villa Guardia a Montegrazie per la festa della natività di sabato 8 settembre. Per la prima volta ha vista la partecipazione delle due ruote.

I percorsi sono stati riaperti con la tenacia dei volontari della Associazione Madonna della Neve per il Cenacolo di Villa Guardia. Il percorso in bicicletta è stato individuato da Matteo, guida mountain bike. Il ponte di legno che attraversa il rio in direzione colla bassa era stato bruciato nell’incendio del 2016, poi ricostruito da due soci dell’Associazione ed inaugurato nel 2017.

Prima della messa è stata inaugurata la nuova targa indicante tutta la catena dei monti dalla valle argentina alla valle impero passando dalla valle prino. È stata posizionata sull’altura del piazzale del santuario di montegrazie, autore dell’iniziativa il dott. Emanuele Ramone di Montegrazie. Dopo la messa solenne i pellegrini hanno consumato il pranzo in allegria sul piazzale del santuario e quindi visitato il campanile che regala dalla sua cima una vista panoramica mozzafiato. Al ritorno i pellegrini hanno visitato il Cenacolo e l’Oratorio san Carlo Borromeo in Villa Guardia. Per concludere la giornata un piccolo rinfresco molto apprezzato.

I ringraziamenti degli organizzatori a chi ha reso possibile il progetto: per la pulizia del sentiero , Franco, Annarella, Neve e Patricia, per la segnaletica Gianni e Sandro, per la costruzione del ponte Felicita, Romano e Paolo, per il tracciato del sentiero in bicicletta e per la sua partecipazione la guida Mountain bike Matteo Maglio, per l’aiuto stampa Nicola Ferrarese, per il rinfresco, Marina, Iose, Rosetta, Mariangela e Patricia dell’Associazione Madonna della Neve per il Cenacolo di Villa Guardia e con la collaborazione di Ruben e Tiziana.