Imperia, pauroso incidente con auto ribaltata. Ferito cinquantenne

Imperia. Un cinquantenne è rimasto ferito dopo essersi cappottato con la propria auto.

Oggi pomeriggio l’uomo stava percorrendo a bordo di una Fiat Panda via Costa Murata quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo finendo ribaltato nella strada sottostante alcuni metri: via Acquarone.

Sul posto è intervenuto il 118, il 115 e la polizia locale. L’automobilista, dopo le prime cure di emergenza sul posto è stato trasportato all’ospedale in codice rosso. Fortunatamente non versa in pericolo di vita