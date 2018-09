Imperia, operazione “Scuole Sicure”. Le attività della Polizia di Stato

Imperia. L’apertura delle scuole lo scorso 17 settembre, ha segnato anche l’inizio dell’Operazione “Scuole Sicure”, che si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, andando incontro alle esigenze di sicurezza e tranquillità di insegnanti

e genitori.

L’operazione, disposta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e coordinata a livello provinciale

dal Prefetto di Imperia, ha coinvolto anche la Polizia di Stato che, con proprio personale, sarà

presente, ciclicamente e per tutto l’anno scolastico, nei plessi scolastici della provincia.

“Un’iniziativa che rende un servizio eccellente alla comunità scolastica”, “finalmente più sicurezza e controlli nelle scuole”, hanno affermato i presidi degli istituti interessati, con i quali sono stati già programmati interventi mirati, così da risultare più efficaci.

In questa prima settimana, tante sono state le brochure di “You Pol” e “Chiamateci…Sempre”, distribuite ai ragazzi, contenenti utili consigli su come segnalare episodi di spaccio e di bullismo direttamente alla Sala Operativa della Polizia di Stato, instaurando così, fin da piccoli, quel senso di vicinanza e fiducia con gli “uomini in divisa”.

Stamattina, a Imperia e a Sanremo, le attività degli operatori sono state supportate dalle Unità

Cinofile della Polizia di Stato. Il fiuto dei cani-poliziotto ha consentito di rilevare, occultata tra gli indumenti di un minore, la presenza di hashish; il ragazzo è stato pertanto segnalato alla locale Prefettura in qualità di assuntore ex art 75 d.p.r. 309/90. È stata poi rinvenuta e sequestrata altra sostanza, per un totale di gr.5, nascosta nel cortile interno di uno dei plessi scolastici.