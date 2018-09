Imperia. Conferenza stampa convocata dalle opposizioni in Comune per contestare il metodo di nomina dei commissari membri della commissione locale del Paesaggio.

Luca Lanteri (Imperia al centro) mette nel mirino il metodo di scelta: “Non è stata convocata alcuna conferenza dei capigruppo, così si mette in gioco la democrazia”.

Fanno parte della commissione per la maggioranza Andrea Beniamini (architetto) Lionello Belmonte (geologo) e gli ingeneri Paolo Corio e Domenico Pino. Per le opposizioni l’architetto Fiorenzo Marino, Pd ex consigliere comunale.

Fabrizio Risso, capogruppo Pd, ufficialmente influenzato non aderisce e, anzi, prende le distanze dall’iniziativa: “Sono argomenti che non mi appassionano, in questo momento è prioritario essere tutti uniti per non perdere il finanziamento di 18 milioni di euro per la pista Ciclabile e la rivoluzione viaria cittadina”.

Guido Abbo (Imperia al centro): “Adesso si capisce chi voleva mettere le mani sulla città. Noi, comunque, abbiamo sempre detto che Scajola e Lanteri erano due facce diverse della stessa medaglia. E meno male che il futuro sindaco diceva degli avversri di centrodestra che erano il partito del cemento”.