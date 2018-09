Imperia, Maurina Volley in ritiro a Frabosa

Imperia. Si concluderà domani, lunedì 10 settembre, al termine dell’amichevole con una formazione del settore giovanile della LPM Mondovì, il ritiro a Frabosa della Maurina Volley.

Cinque giorni di lavoro fisico per le ragazze di coach Luca Gallo e Mario Ozenda, tra gli

affascinanti scorci della Valle Maudagna e i 2382 mt. del Mondolè.

A disposizione dei tecnici, inoltre, una sala pesi ben attrezzata e una palestra per il lavoro tecnico

con la palla per cominciare ad impostare l’inizio di una nuova stagione che ci auguriamo ricca di

soddisfazioni per la rinnovata formazione bianco-azzurra.