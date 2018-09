Imperia, l’associazione No Mobbing Onlus organizza un corso di introduzione alla grafologia

Imperia. L’Associazione No Mobbing Onlus di Imperia organizza un corso di formazione gratuito aperto a tutti: “Il comportamento grafico quale espressione comunicativa dell’uomo”.

L’incontro si svolgerà presso la Sala Riunioni CE.S.P.IM, via Cascione 86 Imperia, nei giorni

10-18-22 ottobre dalle 21 alle 22.30. Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare l’Associazione No Mobbing ai seguenti recapiti: tel 388 998 7416 oppure nomobbingassoc@libero.it .

Si tratta di un corso di introduzione alla grafologia che indica l’uso della stessa nella vita quotidiana, con cenni storici, attendibilità, l’importanza del corsivo e l’evoluzione del gesto grafico. La grafologia, un ampliamento che aiuta a mettere a fuoco le diverse realtà individuali di bambini ed adulti.

L’Associazione NoMobbing Onlus nasce nel febbraio 2012, in seguito alla pubblicazione del libro

“Perseguitato per vendetta” scritto dal fondatore Salvatore Masuzzo vittima di azioni persecutorie

sul posto di lavoro. Scopo dell’Associazione è intervenire ed operare sulle problematiche connesse a questi fenomeni sia dedicandosi alla prevenzione delle cause scatenanti, sia fornendo aiuto e sostegno a coloro che ne hanno subito gli effetti.