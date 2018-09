Imperia, l’amministrazione: “Semaforo in via Bonfante esperimento che durerà solo alcuni giorni”

Imperia. Il commento dell’amministrazione in merito all’esperimento semaforico di via Bonfante:

“In riferimento al semaforo installato in via Bonfante, l’amministrazione comunale precisa che si tratta di una sperimentazione, che durerà soltanto alcuni giorni, durante i quali verranno apportate costanti modifiche alla tempistica per le auto e per i pedoni.

Il tutto è volto a raccogliere il maggior numero possibile di dati e informazioni, al fine di garantire un’attenta e puntale valutazione ex post sulle decisioni da adottare“.