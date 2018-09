Bordighera. Lunedì 17 settembre alle 19 presso la sede del Coni provinciale ad Imperia si è svolta un’importante riunione con tutte le società liguri ed i rappresentanti della Federazione Italiana di Pallamano (FIGH) , il delegato regionale FIGH dott. Giovanni Sorrenti, coadiuvato da altri rappresentanti regionali e delle altre provincie liguri nonché dal sig. David Busalacchi, incaricato dalla federazione centrale di seguire passo-passo il progetto Levant 06.

Alla riunione erano presenti tutti i presidenti delle società liguri da Spezia a Ventimiglia, tra i quali il presidente dell’ABC Bordighera Donatella Albano. Molta attenzione infatti è stata posta dalla Federazione italiana al progetto internazionale “Levant 06”, progetto che vedrà molte risorse umane ed economiche impegnate dalle federazioni nazionali italiana, francese e monegasca ed al quale aderiscono tutte le società comprese nel bacino Monaco e Imperia ed al quale la società dell’ABC Bordighera è soggetto attivo, progetto che era stato già presentato a Bordighera il 30 agosto scorso alla Sala Rossa del Palazzo del Parco.

Per la stagione in corso, oramai in fase di avvio e per le successive due stagioni, si attendono importanti benefici dallo sviluppo del progetto per i giovani atleti che si avvicineranno alla pallamano. Infatti i ragazzi delle categorie under 15 e 13 saranno attenzionati da tecnici delle due federazioni e potranno accedere a stage per migliorarne la tecnica e la tattica e a luglio far parte di una squadra Levant 06 che parteciperà a tornei nel corso della stagione ed al Festival della Pallamano a Misano Adriaco, la rassegna italiana più importante della pallamano italiana.

Il progetto vuole anche incentivare la pallamano femminile, settore che anche l’ABC Bordighera quest’anno curerà con attenzione volendo rinverdire i fasti del passato quando il club biancorosso a giocato per più stagioni nella massima serie nazionale consentendo ad con una propria atleta, Maria Grazia Germano oggi allenatrice, di vestire la maglia della nazionale maggiore.

La riunione di lunedì è stata anche l’occasione per fare il bilancio dell’attività regionale svolta nello scorso anno e individuare le strategie per la stagione attuale dove spicca la volontà, dopo diversi anni, di organizzare un torneo tra le formazioni seniores liguri denominato Coppa Liguria oltre ad incentivare l’attività promozionale giovanile, attività che la società biancorossa svolge da sempre e continuità nelle scuole cittadine e per la quale, anche quest’anno, le è valso il riconoscimento da parte della federazione francese con la consegna del Label Simple 2017 al suo presidente, sabato scorso a St Martin du Var nel corso dell’annuale riunione delle società del Comitè della Alpi Marittime.

La società bordigotta ricorda che è già iniziata la campagna tesseramenti e l’attività sportiva per la presente stagione e che informazioni potranno essere reperite sia sul sito della società e sia per mail all’indirizzo: info@abcbordighera.it oppure direttamente nei giorni di allenamento (martedì e giovedì presso la palestra Conrieri di via Pelloux a Bordighera) dalle 16,30 alle 21,30.