Imperia. Grande partecipazione per le vie del centro storico portorino alla tradizionale processione di San Maurizio, patrono del rione. I festeggiamenti religiosi proseguono stasera con la sacra rappresentazione tetrale allestita sul sagrato e in piazza Duomo,dedicata alla “Passione del Patrono”.



Dalle alle 16 alle 6 saranno in vigore divieti di transito e sostain piazza Duomo, via Strafforello, via Benza, via San Maurizio, via Massabò.Dalle 19 alle 24 disattivato il varco della Ztl del Parasio