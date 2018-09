Imperia, la replica dell’Asl1 a Criscuolo: “Continueremo a salvare vite a prescindere dal declassamento”

Imperia. La direazione della Asl1 replica alle parole di Mario Criscuolo, portavoce ufficiale del Comitato spontaneo contro il declassamento dei reparti di chirurgia vascolare di Imperia e gastroenterologia di Sanremo:

“La Direzione della ASL1, preso atto di quanto contenuto nell’articolo pubblicato oggi da Riviera24 , ad oggetto “Imperia, continua la lotta al declassamento dei reparti di Gastroenterologia e di Chirurgia Vascolare”, sottolinea con decisione che tutte le iniziative di carattere organizzativo sono comunque destinate a mantenere e migliorare l’assistenza sanitaria ai propri cittadini.

Obiettivo dell’ASL1 è garantire i servizi che permettono di salvare le vite e di assicurare le cure ai cittadini che accedono alle strutture, ed è quindi inaccettabile che chiunque possa affermare che scelte organizzative possano ripercuotersi sulla possibilità di salvare la vita delle persone procurando allarmi del tutto infondati.

Vogliamo tranquillizzare i nostri cittadini. Quale esempio ad oggi le strutture di emergenza, I pronto soccorso, e le strutture che curano l’infarto acuto, quale l’emodinamica, sono strutture semplici, e grazie al valore dei professionisti che operano in quelle e in tutte le strutture della ASL1, le vite sono quotidianamente salvate. Ciò avviene oggi e avverrà anche in futuro a prescindere dalla classificazione delle Strutture semplici o complesse.

Non permettiamo a nessuno di mettere in dubbio che le strutture, complesse o semplici, e i professionisti di questa Azienda lavorino per il bene principale di tutti noi: la salute, si è proceduto quindi ad attivare l’ufficio legale per valutare eventuali profili di responsabilità in merito al reato di procurato allarme”.