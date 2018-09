Imperia. Sono stati cinque giorni intensi, faticosi ma soprattutto divertenti. La Rari Nantes saluta così le Vele d’Epoca 2018 e ‘torna’ alla Cascione.

Nella piscina all’aperto, allestita in Banchina Medaglie d’Oro, si sono succedute quasi tutte le attività che la Rari propone durante l’anno, con dimostrazioni, staffettone, partitelle e tutte condite da grandi sorrisi.

Dall’Aquagym al Nuoto, passando per gli Esamini introduttivi alla Scuola Nuoto, dal Palio delle Repubbliche Marinare alla MariRARItona finale.

Ma non solo, tante belle collaborazioni che nascono o proseguono. Per la prima volta abbiamo accolto i Sommozzatori della Polizia di Stato (che hanno fatto conoscere il loro importantissimo lavoro a grandi e piccoli). E insieme abbiamo applaudito i ragazzi di ISAH che si sono cimentati in un partitone di pallanuoto.

In mezzo, tanto spazio per conoscere la nostra storia con lo stand dove erano in vetrina alcune delle Coppe più importanti passando per la presentazione del libro ‘Caimani come me’ dove era presente anche la leggenda Eraldo Pizzo. Sul fronte opposto del porto, il Bar Rari57 ha tenuto aperto fino a tarda notte coccolando i clienti.

Ma il settembre della Rari non si ferma mica qua: sabato 15 e domenica 16, alla Piscina Cascione, sono in programma gli Open Days per vivere la piscina a 360 gradi e, nei prossimi giorni vi riveleremo qualcosa di più.