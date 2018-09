Imperia. È in corso da stamattina la sperimentazione per reintrodurre il semaforo all’imbocco di piazza Dante da via Bonfante.

L’impianto era stato ritenuto inutile dall’amministrazione Berio succeduta alla seconda di Claudio Scajola e soppresso.

L’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano intende accendere altri semafori all’imboccatura dell’Aurelia, tra via Cascione, corso Garibaldi e via Nizza e all’incrocio di Poggi con tecnologia a chiamata o regolati dalla velocità dei veicoli.