Imperia, incontro sul comfort e il risparmio energetico nella sede del SEI – CPT Scuola Edile

Imperia. Il comfort e il risparmio energetico, sotto il cappello dell’Agenzia CasaClima e del Network CasaClima Liguria, sono stati i protagonisti del pomeriggio di crescita e confronto professionale che si è svolto nella sede del SEI – CPT Scuola Edile di Imperia durante la giornata di ieri 19 settembre. L’evento è stato patrocinato dagli Ordini Professionali degli Architetti e degli Ingegneri ed organizzato in collaborazione con il Collegio dei Geometri.

È stata la seconda tappa di un tour nelle quattro provincie liguri proposto e ideato dal Network CasaClima

Liguria, un percorso che vuole creare consapevolezza tra i professionisti e le imprese attraverso la

diffusione dei principi basilari per una corretta progettazione energetica applicata.

L’architettura e il settore edile in generale devono cambiare marcia, per far ciò occorre stare al passo con i tempi, cambiare approccio, innovarsi e in generale creare conoscenza tra tutti gli attori del processo progettuale prima e costruttivo dopo.

Nella stessa sede sono state consegnate “Le chiavi del risparmio energetico”, un mini guida realizzata da

consulenti energetici ed esperti del Network CasaClima Liguria pensata al fine di fornire gli elementi

indispensabili per la corretta progettazione di una casa a basso o nullo consumo energetico. Durante il

pomeriggio è stata presentata e premiata una casa a bassissimo consumo di energia, realizzata a Santo

Stefano al mare attraverso la consegna della targhetta CasaClima Gold. “Si ringrazia il SEI – CPT di Imperia che con disponibilità e collaborazione, ha permesso di organizzare un evento gratuito per tutti i partecipanti”.