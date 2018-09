Imperia, il comitato di San Giovanni partecipa alle Vele d’Epoca

Imperia. Per la prima volta il comitato di San Giovanni partecipa alle Vele d’Epoca con Ineja food. La seconda tappa di “CamminMangiando” continua il suo percorso per divulgare il progetto di valorizzazione dell’enogastronomia locale e questa volta lo farà presso una cornice speciale.

Come da tradizione di Ineja Food, l’importanza degli eventi storici e culturali legati alla Città, passa attraverso la buona cucina, fatta di ricette antiche e tramandate negli anni, assieme alla curiosità di sperimentare.

Dopo il successo all’Expo della Valle Arroscia, il nostro CamminMangiando arriva alle Vele con la sua seconda tappa, proponendo il leggendario stoccafisso, rivisitato per l’occasione. Uno dei principali piatti della tradizione ligure in grado di unire tutti gli elementi di questa manifestazione: il mare, l’entroterra e la buona cucina.

Il leggendario stoccafisso all’onegliese cambia veste in occasione dell’arrivo in Città degli imponenti velieri e diventa uno specialissimo “branda” a chilometri zero, cucinato con i tesori della nostra Imperia.

Il “brandacujun” che vi propone Ineja Food sarà uno stoccafisso mantecato con patate, irrorato con olio extravergine e caratterizzato da sentori forti e delicati allo stesso tempo: aglio e prezzemolo finemente tritati, amalgamati con gocce di limone e arricchiti con sfiziosi pinoli leggermente tostati.

Il pesce stocco sta diventando sempre più un must di aperitivi e apericene, accompagnato su crostini di pane tostato o rondelle di polenta fritta o, ancora, in piccoli e croccanti cannoli. E il suo alter ego, il “branda”? Farcire dello storico stocco tartelette di pasta brisé a forma di barca, decorate con lamelle di mandorla tostata e fili sottilissimi di peperone rosso grigliato sembra una delle ultime mode culinarie.

L’accademia dello stoccafisso e il comitato di San Giovanni vi aspettano all’interno della zona accoglienza dell’Assonautica. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.ineja.it.