Imperia. Dal 7 al 9 settembre il pittore Giorgio Canevari esporrà i suoi quadri a Borgo Marina.

“Vele nel mare oltre il limite” è il titolo della mostra che sarà allestita presso il pub Le Grotte in piazza Giribaldi e Neri 4 in occasione delle Vele d’Epoca in programma fino a domenica a Imperia.