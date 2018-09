Imperia, i nuovi corsi gratuiti dell’associazione Fablab

Imperia. L’associazione Fablab Imperia organizza una nuova serie di eventi e corsi che avranno luogo da settembre alla fine del 2018.

Dopo il recente successo del corso “Introduzione a Linux”, il Fablab Imperia propone un nuovo evento, totalmente gratuito ed aperto al pubblico, dal titolo “Introduzione a reti e protocolli”, un corso che cerca di spiegare in modo semplice come funzionano la rete internet, la posta elettronica e i protocolli che stanno alla base (TCP, IP, DNS, etc).

Il corso inizierà alle 15,30 e si concluderà alle 19,30, è ad accesso libero, ma è comunque gradita la prenotazione, effettuabile online a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-workshop-gratuito-introduzione-a-reti-e-protocolli-50020069374.