Imperia, i Lions organizzano torneo di tennis con finalità benefiche

Imperia. Si svolgerà dal 6 a 21 ottobre presso il Circolo Tennis Imperia – via San Lazzaro 70 – il torneo di tennis giallo a coppie anche miste con finalità benefiche, il cui ricavato sarà destinato alla lotta al diabete.

Sono garantite due partite per ciascun iscritto con premi ai vincitori e a sorteggio per tutti i

partecipanti. Si giocherà in sessione serale su due turni: ore 20 e ore 21 ed il servizio bar e ristorazione del circolo sarà a disposizione.

Il regolamento prevede un doppio maschile e un doppio femminile con coppie sorteggiate

di volta in volta che partiranno separate e confluiranno in un tabellone finale misto una

volta che il numero dei maschi sarà uguale a quello delle signore. Le partite si giocheranno su un solo set ai 10 con tie-break sul 9 pari.

Le iscrizioni dovranno pervenire al numero 338 9250899 entro il termine del 2 ottobre; la quota di iscrizione è di € 25 (€ 20 per i minori di 25 anni). L’organizzazione è a cura del Team degli OD Andrea Mannari e Marco Vitale, per i Lions Club della Zona A della IV Circoscrizione, presieduta da Fabio Zanella, che comprende Diano Marina Host, Imperia Host, Imperia La Torre, Nava Alpi Marittime, Riva Santo Stefano Golfo delle Torri.

I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di presidi sanitari per ammalati diabetici in

condizioni economiche disagiate e il cui utilizzo è fondamentale per la qualità della vita.

Nell’ambito dei service Lions contro il diabete e della diffusione della pratica dello sport a

livello di prevenzione il tennis ha molti pregi: è una attività aerobica, può essere giocato a

bassa o media intensità, coinvolge parecchi muscoli del corpo (gambe e braccia,

innanzitutto), si può facilmente praticarlo per la durata ragionevole di un’ora, né troppo, né

troppo poco. Può a pieno titolo entrare nel corretto stile di vita di una persona con diabete

che si impegni a svolgere attività fisica con regolarità. Si invitano tutti i giocatori e gli amatori a partecipare ad un’iniziativa così importante.