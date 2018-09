Imperia, giro pizza e karaoke al “Contro Corrente”

Imperia. Il noto locale imperiese “Contro Corrente“, in via Silvio Bonfante 4 (piazza Arimondi) ad Oneglia, per la serata di giovedì 13 settembre propone ai suoi clienti un’offerta conveniente: giro pizza con birra o bibita e caffè a soli 10 euro.

La serata sarà animata grazie al karaoke con Paolo Bianco. E’ consigliata la prenotazione del tavolo a chi volesse gustare le prelibatezze del ristorante-pizzeria. Per prenotare o maggiori info contattare il tel allo 0183 752816 o scrivere a controcorrenteristo@gmail.com.