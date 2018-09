Imperia, diffamazione via Facebook: la verità di Lucia Scajola e Paolo Petrucci

Imperia. “I miei assistiti sono totalmente estranei alle responsabilità che sono state loro attribuite. A quanto risulta dagli atti, l’indagine concerne l’ipotesi di reato di diffamazione per il quale non ci è pervenuta alcuna specifica contestazione in relazione a frasi particolari o commenti di rilevanza penale che sarebbero stati espressi dai miei assistiti”.

Arriva tramite una nota inviata alle redazioni dal loro avvocato Erminio Annoni la difesa di Lucia Scajola e Paolo Petrucci indagati in quanto ritenuti i gestori di un profilo Facebook falso attribuito a tale Sergio Gazzano dal quale durante la campagna elettorale sono partite frasi offensive nei confronti di sostenitori di Luca Lanteri contrapposto a Claudio Scajola risultato vincitore.

“Tutto, come è noto -prosegue Annoni – è nato dall’iniziativa di Marco Scajola, Piera Poillucci e Antonello Ranise, politici di parte avversa rispetto al comitato elettorale di Claudio Scajola di cui i miei due assistiti facevano parte. Claudio Scajola lui sì è stato a lungo oggetto di numerosi, feroci e documentati attacchi. Le risultanze dell’indagine non potranno che portare presto a dimostrare la totale infondatezza delle accuse e all’archiviazione del procedimento.”