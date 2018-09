Imperia, di nuovo possibile acquistare i buoni pasto per la mensa scolastica a Porto Maurizio

Imperia. L’assessorato alle Attività ed ai Servizi Educativi del Comune di Imperia comunica che, da lunedì 1 ottobre, oltre che nella consueta sede di piazza Dante 4, sarà di nuovo possibile acquistare i buoni pasto per la refezione scolastica, erogata dalla Società SERIS S.r.l., anche a Porto Maurizio, presso gli uffici della ABACO S.p.a. (riscossione tributi minori) siti in via Cascione al n. 130.

Le famiglie potranno dunque ritirare sia blocchetti da 20 buoni che blocchetti da 5 buoni, esibendo il tagliandino della domanda di iscrizione al servizio di ristorazione nonchè la ricevuta di pagamento da effettuarsi solo tramite bollettino postale sul conto corrente n. 92786052. Per l’acquisto di buoni singoli occorrerà invece continuare a rivolgersi agli sportelli di piazza Dante.

Si ricorda che le tariffe sono le seguenti: I figlio: € 96,00; II figlio: € 60,00

Orario apertura degli Sportelli ABACO S.p.a.: dal lunedì al venerdì: 08.30 – 12.30 e 15.00 – 16; giovedì anche 16 – 17; sabato: 08.30 – 10.30.