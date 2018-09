Imperia, continua la raccolta firme per evitare il declassamento di Gastroenterologia e Chirurgia Vascolare

Imperia. Prosegue la raccolta firme in Provincia di Imperia per chiedere alla Regione che i reparti di Chirurgia Vascolare e Gastroenterologia non vengano declassati, organizzata dal M5S con la collaborazione dei portavoce comunali della provincia di Imperia e il coordinamento della dott.ssa Leda Volpi che ha avuto un importante riscontro sul territorio testimoniato dalle migliaia di firme certificate dal documento di identità raccolte nelle tre mattine di incontri in piazza organizzati ad Imperia e Sanremo.

“L‘importanza del mantenimento di questi reparti ad alta specializzazione consentirà di avere accesso anche nel ponente ligure a cure di alto livello tramite il servizio sanitario nazionale sia per i residenti sia per l’elevato numero di turisti italiani e stranieri che soggiornano periodicamente a Imperia e provincia e che infatti hanno aderito senza indugio a sostenere questa iniziativa”, riferisce la Ponte.

La portavoce alla Camera dei Deputati Leda Volpi aggiunge: “E’ fondamentale valorizzare i reparti di eccellenza che abbiamo nel Ponente, sia per la tutela della salute dei cittadini sia perché tali competenze attirano e formano medici più preparati e questo è fondamentale in una zona come la nostra dove spesso i medici non partecipano ai concorsi oppure chiedono di essere trasferiti verso gli ospedali genovesi più attraenti e competitivi”.

Gli imperiesi che desiderano aderire all’iniziativa possono fino al dodici settembre firmare ad Imperia, muniti di documento di identità, il mercoledì sera dalle 21 alle 22:30 presso il point M5S di piazza San Francesco 10 e il sabato mattina dalle 9 alle 13 presso il gazebo del M5S in Via San Giovanni o contattare direttamente via WhatsApp al numero di telefono dedicato alla cittadinanza è 3273530700, via mail

imperia@marianellaponte.it tramite la pagina Facebook @maria.nella.ponte.m5s e tramite messanger per concordare direttamente un incontro.

Inoltre gli appuntamenti a Diano Marina sabato mattina dalle 10 alle 12 presso il Gazebo M5S in via Roma e a Ventimiglia dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 presso la segreteria generale al primo piano del Palazzo

Comunale in Piazza Libertà con un documento di identità.