Imperia calcio, Denis Muça rimane “responsabile” dei neroazzurri

Imperia. L’imprenditore albanese Denis Muça rimane al timone dell’Imperia calcio. Quanto è stato deciso di comune accordo in un vertice societario che si è tenuto in giornata dopo le voci di un possibile passo indietro di Muça al quale il presidente Fabrizio Gramondo e i suoi soci Daniele Ciccione e Fabio Ramoino in estate hanno affidato le redini della prima squadra.

Voci di un abbandono che si sono fatte sempre più insistenti dopo la pesante sconfitta casalinga (1-3) dei neroazzurri per mano del Valdivara.

Dice il presidente Fabrizio Gramondo: “La società ha mantenuto fede ai propri impegni al 110 per cento, non è colpa nostra se qualcuno si era fatto illusioni sull’ingresso di altri capitali. La contestazioni ? Ieri non ero allo stadio, ma le considero parole in libertà…”.