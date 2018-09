Imperia, attracca il “Besame” di Marina Berlusconi

Imperia. Ospiti illustri in banchina “Medaglie d’Oro” a Porto Maurizio in vista dell’apertura della del Raduno delle Vele d’Epoca in programma da mercoledì 5 settembre fino a domenica.

E’ di poche ora fa l’attracco dello yacht del Marina Berlusconi erede dell’ex premier a capo dell’impero editoriale Mediaset.

Sono una sessantina le imbarcazioni iscritte. La prima regata è fissata per giovedì alle 9.