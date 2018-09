Imperia. Nella giornata conclusiva delle Vele d’Epoca, l’assessore regionale Marco Scajola ha consegnato simbolicamente la maglietta Genova nel cuore il ricordo del tragico evento del crollo del ponte Morandi al presidente di Assonautica Enrico Meini.

Ha dichiarato l’assessore Marco Scajola: “Vele d’Epoca è un evento di straordinaria importanza per Imperia e per tutta la Liguria, anche in questi momenti non bisogna dimenticare cosa stanno vivendo Genova e tutta la Liguria. Ringrazio il presidente Meini per il grande lavoro svolto in questi giorni, anche attraverso questa straordinaria manifestazione la Liguria sta rialzando la testa”.