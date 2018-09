Imperia, all’assessore Oneglio va la delega al Trasporto Pubblico Locale

Imperia. L’assessore Gianmarco Oneglio ha ricevuto pochi giorni fa dal sindaco di Imperia Claudio Scajola la delega al Trasporto Pubblico Locale. Ciò ha portato, nella giornata di oggi, a un primo incontro con il direttore generale della Riviera Trasporti, l’Ing. Sandro Corrado, nel corso del quale si è discusso in modo particolare dei collegamenti tra la città e la nuova stazione ferroviaria.

Sarà immediatamente operativa una nuova linea di bus navetta che seguirà, all’andata, il percorso piazza Dante-Stazione-Via Cascione e, al ritorno, via Cascione-Ospedale-Stazione-Piazza Dante, andando ad aggiungersi alle linee 14 e 5 già esistenti. Ciò permetterà di garantire una cadenza di 30 minuti per i bus dalla Stazione a Porto Maurizio e di 20 minuti per quelli diretti a Piazza Dante. Il servizio sarà attivo dalle 7 del mattino fino alle 20.45.

“Questa iniziativa va di pari passo alla revisione, ormai in fase di ultimazione, del servizio taxi urbano, che tra le altre cose migliorerà anch’essa i collegamenti tra il centro cittadino, la stazione ferroviaria e le strutture sanitarie”, commenta l’assessore Gianmarco Oneglio.