Imperia. Cuneo e Imperia da oggi sono più vicine: l’obiettivo promuovere nuovi scenari turistici con ricadute per le imprese e in generale per l’economia. L’ impegno congiunto tra l’Azienda Turistica Locale Del Cuneese- Valli Alpine e Città d’Arte di Cuneo e Confcommercio della Provincia di Imperia è approdato stamattina alla firma di un vero e proprio protocollo di intesa tra i due enti.

di 5 Galleria fotografica Sinergia turistica tra Confcommercio della provincia di Imperia e Associazione Turistica di Cuneo









Una sinergia che unisce due territori storicamente ed economicamente vicini, un impegno congiunto tra enti che sono istituzionalmente preposti a promuovere tutte le attività destinate a valorizzare turisticamente il territorio di propria competenza con lo scopo di sviluppare flussi turistici a favore del sistema ricettivo e della ristorazione. Confcommercio e Atl di Cuneo si impegnano, quindi, a raccogliere le proposte turistiche promuovendo quelle che saranno ritenute compatibili con la valorizzazione del territorio: distribuzione a titolo gratuito del materiale di informazione turistica prodotto dagli altri soggetti firmatari, diffusione di notizie di eventi ed iniziative i attraverso i propri siti internet ufficiali, azioni promozionali che saranno congiuntamente ritenute necessarie per sviluppare la conoscenza turistica dei territori, ad esempio, la partecipazione congiunta a fiere. Inoltre si cercherà di incentivare l’utilizzo di vettori ecocompatibili, quali il treno, ponendo una particolare attenzione alla salvaguardia ambientale del territorio.

A questo proposito l’assessore al Turismo della Regione Liguria Gianni Berrino annuncia: “Abbiamo chiesto congiuntamente al Piemonte il potenziamento della linea Ventimiglia-Cuneo con la possibilità di inserire l’allungamento della tratta fino a Imperia”.

“Un’iniziativa strategica per il consolidamento dei rapporti tra queste due regioni confinanti – spiegaMauro Bernardi, presidente dell’Atl del Cuneese – Atl e Confcommercio uniranno le forze per individuare occasioni di promozione congiunta al fine di consolidare l’appeal turistico di questo splendido territorio che offre montagna e mare, città d’arte ed eccellenze enogastronomiche, nonché eventi di grande interesse internazionale” .

“Oggi è una giornata storica nei rapporti tra Piemonte e Liguria e nei rapporti fra la Provincia di Cuneo e la Provincia di Imperia – aggiunge il direttore dell’Atl, Paolo Bongioanni- I mattoni di un lavoro condiviso per la promozione delle Alpi del Mare, un prodotto turistico unico al mondo di cui noi siamo custodi, passano attraverso le iniziative dei privati e questa giornata rappresenta il momento in cui si pone un primo mattone operativo verso questo percorso, che siamo sicuri porterà grandi risultati a tutti” .

“Il turismo deve camminare di pari passo con la promozione di tutta la realtà territoriale, deve fornire una risposta a 360 gradi unendo natura, outdoor, sport legati al mare e alla montagna, produzioni tipiche e un tipo di soggiorno che va a far conoscere borghi, aziende agricole, splendide cittadine con tesori artistici apprezzabili – è il commento del presidente di Confcommercio Imperia,Enrico Lupi – A poca distanza troviamo olio, fiori, vini pregiati, miele, dolci, nocciole e prodotti del sottobosco, una ristorazione di alto livello, aziende agrituristiche, la ciclabile sul mare e i percorsi per gli appassionati di bike e di trekking, gli impianti sciistici. Fondamentale sarà risolvere il nodo delle infrastrutture e puntare sull’utilizzo di un mezzo sostenibile come il treno. Un unico sguardo, insomma, su due territori per un futuro che potrà regalare grandi soddisfazioni”.

Due territori contigui – dice Luca Serale assessore alle Attività produttive del Comune di Cuneo- che si pongono a livello nazionale e transfrontaliero. Se riusciamo a fare sinergia non possiamo temere alcun tipo di sfida”. Alla cerimonia della firma ha partecipato anche il presidente della provincia di Imperia Fabio Natta che ha ricordato i tanti punti di congiunzione storici e culturali tra i due territori interessati anche da vie di comunicazione comuni.