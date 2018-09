Imperia, a Calata Cuneo concerto gratuito riservato alle band

Imperia. Il Centro Pastore e SEI-CPT, in collaborazione con il Comune di Imperia organizzano un concerto gratuito in Calata Cuneo, riservato a sole band di musica originale e dal vivo.

Una rassegna che vedrà l’esibizione di 4 gruppi di diverso generi musicali, la sera di venerdì 28 settembre. La manifestazione rientra nell’ambito del progetto formativo per il Settore della Cultura e dello Spettacolo La Riviera va in scena e vedrà all’opera gli studenti dei corsi per le qualifiche professionali di Tecnico Luci, Tecnico del Suono e Aiuto Regista.