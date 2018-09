Impegno alla Coppetta d’Oro per il Rusty Bike Team Icer Costruzioni

Pontedassio. Una pattuglia del sodalizio di Pontedassio del Rusty Bike Team Icer Costruzioni, si è presentata al via, nello scorso fine settimana, a Borgo Valsugana per partecipare alla Coppetta D’Oro manifestazione nazionale riservata ai Giovanissimi, alla quale hanno partecipato, alla ventiduesima edizione, ben 147 team.

Gare disputate accompagnate da un tempo tipicamente invernale, e batterie, che proponevano al via un gran numero di partecipanti. Grande prova nella G2 (8 anni) Elisabetta Ricciardi che conclude nona. Nei G3 (9 anni) bravo Luca Fordano che arriva al traguardo ventitreesimo, mentre nei G5 (11 anni) Matteo Belgrano che è diciottesimo. Caduta purtroppo per Santiago Moretto. Nei G6 (12 anni) grande determinazione, e prova, di Federico Massa e Simone Ranise.

Saliamo di categoria ed andiamo a Brescia sede della gara su strada riservata agli Esordienti. Nel II anno (14 anni)

bella gara per Matteo Mistrali che giunge nel gruppo di testa. Giornata no per Wellington Bianchino Wellington che

purtroppo si ferma per un problema meccanico.