Il sindaco Biasi avvia “Su e giù per Vallecrosia”, nuova iniziativa per i cittadini

Vallecrosia. Il sindaco Armando Biasi lancia una nuova iniziativa per essere a fianco dei cittadini con un’amministrazione trasparente e volta a creare una comunità coesa.

Ridare dignità a Vallecrosia è una priorità per i cittadini in Comune, che hanno deciso di partire dalle problematiche che affliggono i singoli quartieri ed i loro cittadini andando a verificarle direttamente sul posto, di persona, a fianco ai cittadini, che vivono quotidianamente le problematiche.

“Su e giù per Vallecrosia” partirà il 7 settembre alle 17 e vedrà i cittadini in Comune percorrere l’Aurelia. “Verificheremo di persona le problematiche di ogni singolo quartiere, una volta al mese, percorrendo le strade ed incontrando i cittadini: la loro collaborazione ed il confronto saranno elementi fondamentali per far rinascere Vallecrosia – afferma Biasi che aggiunge – . Su e giù per Vallecrosia sarà un percorso a tappe che riguarderà tutti i quartieri della nostra città”.