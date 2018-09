I gatti, si sa, soprattutto quelli che vivono in campagna, sono cacciatori provetti. Ma, tra i tanti, ce ne è uno che ha portato le sue catture ad un livello superiore.

Lui si chiama Rambo (nomen omen) ed è di “proprietà” o meglio, “vive in una casa” che il sanremese Luca possiede nelle campagne intorno a Roma. Ma quello che più importa è che ieri pomeriggio, il micio, ha catturato e ucciso una vipera. E l’ha portata fiero al suo amico umano di fronte agli altri animali di casa, cane e capretta inclusi.

Lui probabilmente non è a conoscenza del veleno in dotazione al morso del serpente, letale per un piccolo felino. “Fino ad oggi ha sempre portato ‘trofei’ come lucertole, topini e insetti – spiega Luca – ma… beata ignoranza, non lo sa che la vipera è mortale”.