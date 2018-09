Sanremo. Il sanremese Gianluca Pochiero, in arte Pokki DJ è un producer di professione e un amante della musica da sempre, infatti produce musica elettronica da dieci anni: ‘‘Ora ho 25 anni ma a suonare ho iniziato a 15”.

Tutto è iniziato dalla sua abilità per l’informatica che gli ha permesso di scoprire alla giovane età programmi per produrre e fare musica, all’età di quindici anni da autodidatta ha iniziato lasciandosi trascinare dalla sua passione. A maggio di quest’anno Gianluca ha deciso di partecipare ad un contest internazionale, la sua canzone è riuscita a colpire la prestigiosa giuria composta da artisti famosi aggiudicandosi il secondo posto.

Ecco la storia raccontata a R24Young :

La passione per la musica ha portato il ragazzo a decidere di partecipare ad un contest internazionale dal nome ‘‘L’Usigned Only Music Competition’‘, una competizione aperta a tutti gli artisti emergenti che nel corso degli anni è diventata una fonte importante per scoprire nuovi talenti. ” Di recente è successo che ho partecipato ad un contest L’Usigned Only Music Competition’ . Tutto è iniziato a gennaio quando iscrivendomi a ”ReverbNation”,una piattaforma online americana che fornisce strumenti e opportunità per i musicisti, sono stato selezionato per la prima parte del contest, eravamo duecentomila musicisti e ne hanno chiamati solamente dieci, uno di quelli ero io”. Passata la prima fase del contest a gennaio, a maggio ha affrontato la seconda. I partecipanti questa volta erano 6 mila voci provenienti da 95 paesi. Ogni genere musicale aveva una determinata categoria, quella di Gianluca era quella dell’Eletronic dance music, nella quale tra sei mila voci che si sono proposte la sua canzone è riuscita a colpire la prestigiosa giuria composta da artisti famosi e operatori nel settore, e si è aggiudicato il secondo posto nella sua categoria con la canzone ”Remember this night”: ”La canzone l’ho creata nel 2017 in collaborazione con una cantante Californiana”.

”Anche la seconda parte del contest è andata bene, sono arrivato secondo nella mia categoria, quella della musica elettronica dance, è stata una grandissima soddisfazione e ora voglia continuare per questa strada, difatti sono in programma delle collaborazioni con dei ragazzi neworkesi, dobbiamo ancora incontrarci e vedere un po’, sicuramente sarà un grande esperimento. Poi c’è una traccia in fase di programmazione che uscirà più avanti circa a maggio del 2019”.