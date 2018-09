Il Rusty Bike Team Icer Costruzioni si fa notare a Quiliano

Pontedassio. Siamo in dirittura d’arrivo ma c’è ancora spazio per alcuni impegni per gli atleti del Rusty Bike Team Icer Costruzioni.

A Quiliano (Sv) appuntamento con la penultima prova del Challenge della Fci Liguria mtb. Percorso impegnativo, molto interessante, nella manifestazione giunta alla sua quinta edizione. Nei G2 (8 anni) Elisabetta Ricciardi non si fa pregare più di tanto, conquistando l’ennesima vittoria della stagione. Nella prova maschile, Cristian Rainisio, con grande grinta conclude ottavo. Nei G3 (9 anni) ottimo quinto posto per Luca Fordano.

Passiamo ai G5 (11 anni). Terzo gradino del podio per Santiago Moretto, e nella top ten, entrano anche Samuele Rainisio che chiude nono davanti a Matteo Belgrano. Molto combattivi anche i biker della G6 (12 ani) con Christian Alassio che conclude settimo; decimo (nonostante una caduta) è Simone Ranise che precede Federico Massa e Tiziano Gammino.