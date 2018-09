Seborga. Chiusura trionfale per la stagione 2017-18 della Federazione Calcistica di Seborga che ha conquistato ieri al Pala ‘Nelson Mandela’ di Lainate (Milano) il XII Trofeo ‘San Rocco’ disputato nella città in cui ha sede la Federazione Italiana Football Sala.

Il Pro Seborga, club ufficiale del Principato, si è infatti imposto nel prestigioso torneo organizzato dalla stessa FIFS al termine di una bellissima trasferta: “Ci siamo regalati questa giornata – ha commentato a caldo il DS della Federazione seborghina Matteo Bianchini – per festeggiare insieme una stagione molto ricca di impegni e soddisfazioni a cui si è aggiunta quella di stasera, credo fra le più importanti della nostra storia, per il fatto che finora le trasferte erano state piuttosto rare e vincere in questo palazzetto è sicuramente motivo di grande orgoglio. Prima ancora del risultato desideriamo infatti ringraziare davvero tutti coloro hanno reso possibile logisticamente la nostra partecipazione a partire dalla FIFS col Presidente Axel Paderni, dal nostro portiere-capitano Carmine Di Matteo e dagli amici della Spes Onlus”.

di 12 Galleria fotografica Pro Seborga









Le partite del girone hanno visto una partenza sprint dei ragazzi di coach Franco Basta subito vincitori per 3-2 contro il Certosa Milano (reti di Santamaria, Gullace e Favaloro) e capaci di ripetersi contro i padroni di casa del Lainate Futsal col risultato di 4-1 (Gullace, Foti e doppietta di Santamaria). Il primato nel gruppo, certificato dal 2-2 contro la Voluntas Novara (Foti, Biancheri), ha così messo in luce le grandi prestazioni dei marcatori ottimamente supportati da Varapodio e Lillo e dalle parate dei portieri Di Matteo e Rositano alternatisi in campo.

In semifinale la vittoria per 3-2 contro l’Osteria La Molina di Piatto – Biella (Santamaria, Foti, Favaloro) ha portato il Pro Seborga alla finalissima contro il Certosa Milano già affrontato nel girone. E lo 0-1 dopo 20 secondi, seguito dal raddoppio immediatamente successivo dei lombardi, ha permesso ai biancazzurri di mostrare tutte le proprie qualità caratteriali grazie ad una rimonta culminata sul 3-3 (grande tripletta di Vincenzo Gullace). Ai rigori infine lo stesso Gullace e Varapodio hanno segnato le reti decisive che assieme a due prodezze di uno strepitoso Mario Rositano hanno indirizzato definitivamente il trofeo sulla via del Principato.

“Siamo arrivati a questo impegno sereni ma carichi – ha spiegato Bianchini - gestendoci al meglio nelle varie partite e cercando sempre di ottenere il massimo. Siamo felicissimi per i ragazzi che meritano queste soddisfazioni. Complimenti a loro ed al mister che per tutta la stagione sono stati fantastici e sempre presenti anche quando spesso si tornava tardi dalle partite e l’indomani ci si doveva svegliare presto. Il nostro settore del calcio a 5, sia a livello di club Pro Seborga sia di nazionale, quest’anno ha fatto veramente passi da gigante concludendo la stagione con cinque podi di cui tre primi posti. Per questo ringraziamo davvero tutti ed in particolare l’Airole FC ed il suo il Presidente Stefano Ricci che con mister Franco Basta stanno facendo un lavoro straordinario ottenendo grandi risultati in serie C FIGC e permettendo anche al Pro Seborga di esprimersi ai massimi livelli negli altri tornei”.

La stagione seborghina si è ufficialmente conclusa anche per ciò che concerne i tornei nazionali del Principato assegnati dalla Federazione. Con la vittoria della Spes Roverino nel Campionato open (triplete per loro con Coppa e Supercoppa) è stato infatti consegnato l’ultimo titolo 2017-18: “Una stagione anche qui molto ricca – ha concluso Bianchini – in cui abbiamo assegnato 14 trofei nazionali di squadra e 6 individuali tra calcio a 5 e calcio a 11, maschile e femminile. Ci auguriamo quindi di ripartire da qui per la stagione 2018-19 già imminente”.

Rosa Pro Seborga al XII Torneo San Rocco di Football Sala – Pala ‘Nelson Mandela’ Lainate – 08.09.18

Carmine Di Matteo, Mario Rositano, Christian Biancheri, Fiorenzo Favaloro, Marco Foti, Vincenzo Gullace, Andrea Lillo, Massimiliano Santamaria, Simone Varapodio. Coach: Franco Basta. DS: Matteo Bianchini.

Risultati:

Pro Seborga vs Certosa Milano 3-2

Pro Seborga vs Lainate Futsal 4-1

Pro Seborga vs Voluntas Novara 2-2

Pro Seborga vs Osteria La Molina Piatto – Biella 3-2

Pro Seborga vs Certosa Milano 5-3 dopo rigori (3-3)