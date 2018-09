Il Nuoto Club Liguria incontra l’amministrazione della città di Bordighera

Bordighera ha inaugurato la stagione agonista 2018/19 nel migliore dei modi: il Nuoto Club Liguria, con i tesserati della società che sono stati accolti ieri mattina in Comune dal sindaco Vittorio Ingenito e dall’assessore allo Sport Stefano Gnutti.

A guidare la delegazione della società l’allenatore Cristina Avallone, che ha presentato alle autorità e ai presenti una rappresentativa degli atleti tesserati per la società ligure: esordienti C (2011/2012), Esordienti, B e A oltre agli atleti della prima squadra di categoria.

È stato inoltre presentato anche il programma della stagione agonistica Fin (Federazione Italiana Nuoto) 2018/2019: un’annata sportiva che si preannuncia ricca di appuntamenti che richiederanno agli atleti del Nuoto Club Liguria una giornaliera frequentazione degli allenamenti anche per cercare di raggiungere le manifestazioni più importanti della stagione come le Finali Regionali e i Campionati Italiani.

“La società ringrazia l’Amministrazione per la gentilezza, la cordialità e la disponibilità dimostrata nei confronti dei ragazzi, del tecnico e di tutti quanti fanno parte del Nuoto Club Liguria e spera in una lunga collaborazione, per dare ulteriore vitalità allo sport a Bordighera” – .