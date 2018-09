Il monegasco Charles Leclerc si piazza undicesimo al Gp d’Italia

Monaco. Il monegasco Charles Leclerc, il 2 settembre, ha partecipato al Gp d’Italia 2018 di Formula 1 che si è tenuto sullo storico circuito di Monza concludendo la gara in dodicesima posizione.

Alla fine è salito in undicesima posizione in classifica a causa della squalifica di Grosjean. Non ha guadagnato nessun punto, ma alla guida dell’Alfa Romeo Sauber ha conquistato l’affetto di tanti tifosi italiani, soprattutto dopo la sua esibizione a Milano durante l’evento “F1 Milan Festival“.