Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia si tinge di rosa: nasce la squadra femminile

Vallecrosia. E’ iniziata la nuova stagione calcistica del Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Da quest’anno la società ha deciso di dare spazio anche alle calciatrici. E’ nata infatti una squadra femminile.

Già alcune ragazze hanno aderito a questo nuovo progetto, nato grazie all’impegno e alla disponibilità di Ivan Busacca e Claudio De Nunzio, i responsabili della sezione calcio femminile. “Le ragazze hanno già iniziato ad allenarsi per prepararsi alla nuova stagione, ma se qualcuna volesse aggregarsi sarà la benvenuta, abbiamo bisogno di un bel numero per poter partecipare ai tornei e ai campionati” – afferma Claudio De Nunzio – “Crediamo molto in questo progetto e nelle ragazze che sono molto brave, molte di loro hanno già partecipato a diversi campionati portando a casa degli ottimi risultati. Ringrazio ognuna di loro per aver deciso di aderire a questo progetto e di entrare a far parte della famiglia del Don Bosco Vallecrosia Intemelia”.