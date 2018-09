Il coro polifonico Città di Ventimiglia in concerto nella Cattedrale di Chartres

Chartres. Dalla Città di Confine oltralpe nel segno della musica. Domenica 23 settembre alle 16.30 presso la Cattedrale si terrà un concerto del coro polifonico “Città di Ventimiglia”.

Questa formazione musicale, creata nel 1970 come coro liturgico, riunisce più di cinquanta coristi, a cui si aggiungono solisti e musicisti. L’associazione franco-italiana, che promuove la lingua di Dante, si è già esibita in Francia, in Italia, in Germania o nel Principato di Monaco.

Il coro, guidato dal Maestro Romano Pini, ha aperto il suo repertorio ad altri stili: folk, popolare, e in particolare l’opera attraverso la presenza del soprano Jacqueline Pini e altri solisti.