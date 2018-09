Il contadino pro migranti Cedric Herrou spiato con telecamere nascoste

Breil-sur-Roya. Il contadino pro migranti, Cedric Herrou, ha scoperto due mesi fa tre telecamere di sorveglianza intorno alla sua azienda agricola.

Così, domenica scorsa ha dichiarato a Nice Matin: “Ho trovato attorno a casa, fuori dalla fattoria, tre telecamere di sorveglianza con una di esse collegata ad una scheda SIM per l’invio di immagini in diretta su un telefono”.

Cédric Herrou è intenzionato a portare la vicenda in tribunale. “Non hanno il diritto di mettere le telecamere in questo modo, in un luogo spazio pubblico, di filmare o fotografare le persone a loro insaputa”, ha detto il contadino dopo aver rimosso le telecamere dagli olivi sulle quali erano attaccate. Lasciandone però una puntata sulla ferrovia, all’uscita del tunnel che i migranti spesso percorrono a piedi.